Команда Симбагаева подала протест на результат скандального боя с Мансуровым

Бойцовский клуб Ferrum выступил с открытым обращением к Агентству спортивных судей (АСС), которое отклонило протест на результат боя россиянина Ризвана Симбагаева и Расула Мансурова из Кыргызстана. Бой прошёл 30 апреля в Алма-Ате и закончился скандалом. Напомним, рефери остановил поединок в концовке второго раунда из-за сильного носового кровотечения у Симбагаева, пригласив к клетке доктора. Тот, осмотрев россиянина, принял решение остановить бой.



«Агентство спортивных судей приняло к рассмотрению протест нашей команды по поводу результата поединка бойца клуба Ferrum Ризвана Симбагаева и Расула Мансурова, однако оставило его неудовлетворённым, ссылаясь на пункт правил, согласно которому решение об остановке боя в случае травмы бойца принимает врач. Действительно, в спортивной практике ММА не было прецедентов, когда решение врача об остановке боя и присуждении победы одному из бойцов техническим нокаутом оспаривалось. Однако данный случай, на наш взгляд, является исключительным. Во-первых, решение принимал не профессиональный спортивный врач, а сотрудник скорой помощи, во-вторых, на него оказывалось давление со стороны рефери на ринге. Наконец, вердикт был вынесен без согласования с главным судьёй соревнований.



Согласно пункту правил 58.1.7, по которому и был отклонён протест нашей команды, врач „в случае невозможности участника продолжать поединок немедленно сообщает об этом главному судье (руководителю клетки) и представляет соответствующую справку в секретариат соревнований“, однако этих действий медицинским работником сделано не было, что является грубым нарушением правил.



Наш клуб был более высокого мнения о квалификации и профессионализме Агентства спортивных судей (АСС). Но, видимо, в этой нестандартной ситуации эта организация решила отстраниться от тщательного анализа ситуации. Только после дополнительного нашего обращения они формально рассмотрели протест, отклонили его и опубликовали ответ в социальных сетях.



Обращаемся к спортивным судьям, обслуживающим поединки по правилам ММА. Как бы вы оценили ситуацию, произошедшую в бою с Симбагаевым, а именно действия рефери, внезапно остановившего поединок за 20 секунд до конца раунда при полном доминировании Симбагаева, и врача, принявшего решение за считанные секунды и не предпринявшего должных действий и обследований для постановки диагноза, который не позволил бы продолжать поединок? Почему рефери пригласил врача, не дождавшись окончания раунда и не дал ему достаточно времени для более тщательного изучения травмы Симбагаева. К чему была такая спешка? Кроме того, налицо несогласованность действий рефери на ринге, главного судьи, врача и ринг-анонсёра, объявившего победу Мансурова ввиду отказа угла соперника продолжать бой. Хотелось бы получить ответы на эти вопросы и со стороны АСС», — говорится в обращении.