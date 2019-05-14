Дж. Джонс: Кормье — особенный боец, и я уважаю его способности

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс отреагировал на заявления чемпиона в тяжёлом весе Даниэля Кормье, выразившего готовность сбросить вес ради очередной встречи с Джонсом.
«Он определённо никогда не вернётся в полутяжёлый вес. Он говорит об этом, но в реальности дорога в этот дивизион закрыта. Такая попытка будет требовать необыкновенного воодушевления и смелости и будет разрушительна. Сомневаюсь, что он заставит себя проходить через это в третий раз.
Что касается нашей встречи в тяжёлом весе, то я реалист. Кормье — особенный спортсмен, и любой человек может потерпеть поражение. Думаю, что мой наибольший шанс проиграть — встретиться с Кормье. Я дам ему невероятное преимущество, выходя на бой в тяжёлом весе, в этом просто нет смысла. Сейчас легко укладываюсь в лимит полутяжёлого веса, потому нет смысла драться с парнем, который технически так же хорош, как и ты, и давать ему преимущество в габаритах. Я этого не сделаю. Уверен, болельщикам не понравится такая позиция, но я остаюсь реалистом и уважаю способности Кормье», — приводит слова Джонса MMAJunkie.
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