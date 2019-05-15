Гассиев, вероятно, проведёт поединок 27 июля

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA Super и IBF Мурат Гассиев, вероятнее всего, вернётся на ринг 27 июля, сообщает ESPN. Россиянин выступит в андеркарде турнира, который возглавит поединок с участием чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе Морисом Хукером.

При этом ни место проведения турнира, ни соперник россиянина ещё не определены.

Бой 27 июля может стать первым для Гассиева с момента подписания соглашения со стриминговой платформой DAZN. Кроме того, вероятнее всего, он станет дебютным для Мурата в супертяжёлом весе.

Предыдущий раз россиянин появлялся на ринге в июле 2018 года. В финальном бою Всемирной боксёрской суперсерии в первом тяжёлом весе он единогласным решением судей проиграл Александру Усику.