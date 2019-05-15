Алексей Егоров проведёт следующий бой 16 июня в Екатеринбурге

Обладатель титула IBF Intercontinental в первом тяжёлом весе 27-летний россиянин Алексей Егоров (8-0-0, 6 КО) свой следующий поединок проведёт в Екатеринбурге 16 июня. Бой состоится в рамках боксёрского шоу, входящего в программу второго Международного боксёрского форума. Соперник 27-летнего российского боксёра будет объявлен позднее.

Егоров завоевал вакантный титул IBF Intercontinental в марте 2019 года, победив единогласным решением судей опытного боксёра из ЮАР Томаса Остхейзена (28-3-2, 16 КО). В настоящий момент перспективный боксёр занимает седьмое место в рейтинге WBA в первом тяжёлом весе и 20-е — в рейтинге WBC.

Напомним, второй Всемирный боксёрский форум пройдёт в Екатеринбурге с 13 по 16 июня и соберёт глав и представителей всех основных всемирных организаций – WBA, WBC, WBO и IBF, а также Российской федерации бокса и ведущих промоушенов страны.