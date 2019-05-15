Представители Симбагаева предложили Мансурову реванш

Представитель бойцовского клуба Ferrum Александр Хребтов прокомментировал решение Агентства спортивных судей (АСС) отклонить протест на результат боя россиянина Ризвана Симбагаева и Расула Мансурова из Киргизии. Бой прошёл 30 апреля в Алма-Ате и закончился скандалом. Рефери остановил поединок в концовке второго раунда из-за сильного носового кровотечения Симбагаева и пригласил в клетку доктора. Тот, осмотрев россиянина, принял решение остановить бой, присудив ему поражение.

«Не буду скрывать, что решение АСС, которую мы считали компетентной и профессиональной организацией, отклонить протест нашей команды, несмотря на очевидные несогласованные действия рефери в ринге, врача, главного судьи и ринг-анонсера и отсутствие на турнире спортивного врача должной квалификации, вызвало у нас разочарование. На бумаге вопрос выглядит окончательно решённым, но мы по-прежнему не согласны с таким решением и формулировками. В результате необоснованного вмешательства рефери был остановлен яркий и драматичный поединок, в котором оба бойца продемонстрировали мастерство, характер и волю к победе, а зрители почувствовали недосказанность в этом противостоянии.

В связи с этим обращаюсь к руководству компаний Alash Pride и JFC с просьбой окончательно разрешить этот спорный для бойцов и болельщиков вопрос и организовать Симбагаеву и Мансурову матч-реванш на одном из ближайших турниров. В данном случае на выяснение отношений бойцов повлияли третьи лица, а вопрос, кто из них сильнее, так и остался открытым. Дать ответ на них может быть только честный поединок, в котором каждый из соперников будет стремиться к честной победе без помощи третьих лиц и докажет свою силу в клетке, а не в спорной трактовке отдельных пунктов правил. Предлагаю раз и навсегда выявить сильнейшего в честном бою и подтвердить название турнира «Дружба народов», — заявил Хребтов.