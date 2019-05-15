Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Открытый ринг» выявит сильнейших тайбоксёров Южного Урала

«Открытый ринг» выявит сильнейших тайбоксёров Южного Урала
Бокс/ММА 0

20 и 21 мая в Челябинске пройдёт Кубок Челябинска по тайскому боксу «Открытый ринг». В традиционных состязаниях примут участие более 70 спортсменов, представляющих Челябинск, Магнитогорск, Верхнеуральск и другие населённые пункты области.

Турнир «Открытый ринг» проводится на Южном Урале уже более 10 лет. Участники соревнований делятся на два класса. Класс «А» — для тех, у кого уже есть соревновательный опыт, класс «Б» — для новичков ринга. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Челябинской области на 2019 год. По итогам личного первенства все сильнейшие бойцы получат грамоты и медали.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент