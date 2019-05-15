«Открытый ринг» выявит сильнейших тайбоксёров Южного Урала
20 и 21 мая в Челябинске пройдёт Кубок Челябинска по тайскому боксу «Открытый ринг». В традиционных состязаниях примут участие более 70 спортсменов, представляющих Челябинск, Магнитогорск, Верхнеуральск и другие населённые пункты области.
Турнир «Открытый ринг» проводится на Южном Урале уже более 10 лет. Участники соревнований делятся на два класса. Класс «А» — для тех, у кого уже есть соревновательный опыт, класс «Б» — для новичков ринга. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Челябинской области на 2019 год. По итогам личного первенства все сильнейшие бойцы получат грамоты и медали.
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