Аскрен назвал Нурмагомедова лучшим борцом в истории UFC

Бывший чемпион промоушена The One Бен Аскрен поделился мнением о лучших борцах в истории UFC. Российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Аскрен поставил на первое место в собственном рейтинге.
«На пятое место поставлю Мэтта Хьюза. Он первым показал, насколько важна борьба. Он доминировал за счёт борцовской техники.
Фрэнки Эдгар – четвёртый. Он здорово связывает удары и тейкдауны. Я не видел никого, кто бы в этом его превосходил.
На третьем месте — Даниэль Кормье. Когда пытаешься встать, оказавшись под Даниэлем, он наносит максимальный ущерб.
Далее назову Жоржа Сен-Пьера. У него отличный тайминг при тейкдаунах. Обычно он делает одну и ту же связку, джеб-джеб и проход в две ноги. Хоть все знают, как он поступит, никто не может противостоять этой комбинации, так как Сен-Пьер отлично выбирает момент для прохода.
Но на первое место поставлю Хабиба Нурмагомедова. Когда он переводит соперника в партер, жизнь превращается в кошмар. На мой взгляд, Нурмагомедов лучше всех в истории адаптировал борьбу для ММА. Никто так хорошо не борется», — сказал Аскрен в интервью пресс-службе UFC.
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