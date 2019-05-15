Кремлёв: этот год для нас очень серьёзный, 22 июля станет Днём бокса

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал о мероприятиях, которые запланированы на 2019 год.

«Этот год для нас очень серьёзный. Уже известно, что 22 июля станет Днём бокса. Приятно, что в этом году праздник пройдёт на Красной площади.

Что касается форума в Екатеринбурге, то этот город является столицей бокса в России. Туда съедутся представители федераций бокса многих стран. Будем принимать важные решения для развития бокса.

Приоритетными вопросами будут взаимодействие между федерациями бокса в разных странах, участие боксеров в различных турнирах и выработка регламента.

Предстоящий чемпионат мира очень важен для нас. Мы хотим показать, что только в России можно провести турнир на очень высоком уровне.

Конфликт между МОК и АИБА никак не повлияет на те мероприятия, которые пройдут у нас в стране.

В День бокса мы проведём турнир между сборной России и сборной мира. Этот день бокса будет уникальным, потому что там будут установлены два мировых рекорда.

Свердловская область — один из лидеров спортивных регионов страны. Нет сомнения в том, что все пройдёт на высоком уровне», — передаёт слова Кремлёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Константинов.