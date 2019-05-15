Уайлдер: бокс — единственный вид спорта, в котором платят за убийство
Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от поединка с Домиником Бризилом, который состоится 18 мая в Нью-Йорке (США).
«Бокс — единственный вид спорта, в котором можно убить человека и получить за это деньги. Жизнь Бризила будет поставлена на карту в этом поединке. И я действительно говорю о его жизни в прямом смысле слова. Я хочу записать в свой актив убийство.
Доминик Бризил сам искал это. Не я хотел боя с ним, а он со мной. Что ж, если это произойдёт, то так и будет.
Мы говорим о жестоком спорте, а не о джентльменском поединке! Мы агрессивно настроены по отношению друг к другу, в нас играет кровь. В боксе убийство легально, почему бы тогда не сделать это?» — цитирует Уайлдера Independent.
Бризил: Уайлдер — позор бокса, он завершит карьеру, когда я его побью
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