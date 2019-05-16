Ли: в полусреднем весе UFC больше талантов, чем в лёгком

Боец UFC Кевин Ли поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Рафаэлом дос Аньосом.
«Мне сейчас 26 лет, но я уже ветеран в UFC. Мой бой будет главным уже пятый турнир подряд, и думаю, что это правильно. Люди не помнят, что я пришёл в UFC, будучи 21-летним парнем. Это был очень долгий путь, и теперь я здесь, в полусреднем весе.
Дос Аньос соответствует моим габаритам. На дуэли взглядов я увидел, что наша комплекция схожа. Он — бывший чемпион организации, сейчас он на третьем месте в рейтинге полусреднего веса. Думаю, что в полусреднем весе больше талантов, чем в лёгком. Здесь невероятная конкуренция.
Чего я жду в субботу? Кровавого месива. Я хочу пройти сквозь насилие и кровь. У всех должен быть такой бой. Я хочу нырнуть на глубину и посмотреть, что я собой представляю», — приводит слова Кевина Ли BJPenn.
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