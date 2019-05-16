А. Емельяненко прокомментировал очередной арест словами музыканта Мамонова

Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал очередной скандал со своим участием. Недавно спортсмена задержали в Москве за распитие алкогольных напитков в общественном месте и нарушение общественного порядка. Комментируя произошедшее, Емельяненко использовал слова музыканта Петра Мамонова.
«Я всё время обещаю себе стать лучше, а к вечеру смотрю — получается опять досадно, стыдно. И не буду я ругать окружающих: мол, кто-то хамит, кто-то пьёт… Важно смотреть на свои грехи», – написал Емельяненко.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко
Ранее Емельяненко попадал и в другие громкие истории. Например, он был арестован в Кисловодске за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Тогда бойца также привлекли к ответственности за сопротивление сотрудникам полиции.
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