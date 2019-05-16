Тренер Макгрегора: Конор вернётся, это станет главным событием в мире ММА

Джон Кавана, тренер ирландского бойца ММА Конора Макгрегора, сообщил, что пока не знает, когда его клиент вернётся в октагон. Несмотря на упорные слухи о возвращении Макгрегора в UFC, пока Конор так и не получил контракт на проведение боя.

«Мы нормализовали отношения с Конором, выстроили тренировочный процесс. Во время следующего боя я буду находиться в его углу. Мы общаемся практически каждый день.

Но я пока не знаю, когда он выйдет в октагон в следующий раз. У него пока нет утверждённого боя или контракта на поединок. Сейчас у него много других дел, но я уверен, что Конор вернётся. Возвращение Макгрегора станет главным событием в мире единоборств», — цитирует тренера Irish Mirror.

Макгрегор последний бой провёл в октябре 2018 года. Тогда он в титульном поединке уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.