Папин проведёт следующий поединок 16 июня на Global Boxing Forum ⠀

Российский боец первого тяжёлого веса 31-летний Алексей Папин (10-0-0, 9 КО) проведёт свой следующий поединок 16 июня в Екатеринбурге. Бой состоится в рамках II Международного боксёрского форума. Соперник россиянина станет известен в ближайшие дни.

Чемпион мира, Европы и России по кикбоксингу Папин начал профессиональную боксёрскую карьеру в конце 2015 года. В прошлом году он завоевал вакантный титул IBF International в первом тяжёлом весе, победив техническим нокаутом в восьмом раунде опытного боксёра из Намибии Уилбифорса Шихепо (25-9, 18 КО). Сейчас россиянин занимает шестое место в интерконтинентальном рейтинге IBF и 21-е — в рейтинге WBC.

Напомним, второй Всемирный боксёрский форум пройдёт в Екатеринбурге с 13 по 16 июня и соберёт глав и представителей всех основных всемирных организаций – WBA, WBC, WBO и IBF, а также Российскую федерацию бокса и лидирующие промоушены страны.