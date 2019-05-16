Бризил признался, что его шокировали слова Уайлдера о желании убить на ринге

Американский боксёр Доминик Бризил прокомментировал слова будущего соперника, чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера. Ранее Уайлдер заявил, что в боксе убийства легальны, поэтому он попытается убить на ринге Бризила.
«Меня эти комментарии очень расстроили. Никогда не хочется слышать такое от человека. И неважно, о каком спорте идёт речь. Особенно неприятно слышать это от боксёра, ведь в боксе можно нанести серьёзные травмы оппоненту. Мне кажется, что он сам не понимает, что говорит.
И он, и я отправляли соперников в нокаут. И после такого я думал о том, чтобы с оппонентом всё было в порядке. Но это моё отношение к боксу и джентельменству, у него другое.
Я хочу наказать его. Я не буду пожимать ему руку и говорить, что мне его жаль, когда изобью Уайлдера. Чемпион не должен иметь такое варварское мышление», — приводит слова Бризила CBS Sports.
Поединок Уайлдера и Бризила состоится 18 мая в Нью-Йорке (США).
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