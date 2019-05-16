Тейлор: Баранчик будет драться грязно, используя локти

Британский боксёр Джош Тейлор поделился ожиданиями от поединка полуфинала Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). Соперником Тэйлора будет чемпион IBF белорус Иван Баранчик.

«Я ожидаю очень сложного боя. Соперник будет пытаться оказать на меня давление. Он попытается сломать меня своими мощными ударами, будет использовать свою силу. Думаю, Баранчик будет драться грязно, используя локти. Будет наносить удары ниже пояса, но всё это не сработает.

Комментарии Роуча (тренер Баранчика Фредди Роуч предположил, что его подопечный одержит лёгкую победу. — Прим. «Чемпионата»)? Это обычные разговоры перед боем. Он может говорить всё, что хочет. Роуч думает, что Баранчик приедет сюда и выбьет из меня всю дурь. Он всегда говорит такие вещи.

Но на ринге будем только я и Баранчик. Я думаю, что у меня есть все необходимые аргументы», — приводит слова Тейлора RingTV.

Поединок Тейлор — Баранчик состоится 18 мая в Глазго (Шотландия).