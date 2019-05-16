Уайт: не удивлюсь, если Бризил побьёт Уайлдера

Боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт поделился ожиданиями от поединка Доминика Бризила и чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера, который состоится 19 мая в Нью-Йорке (США).
«Я не удивлюсь, если Бризил побьёт Уайлдера. Я бы не хотел быть тренером или менеджером Уайлдера. Наверняка их мучают кошмары и головная боль, ведь им приходится постоянно видеть Уайлдера в деле, а он совсем плох. Я не считаю его хорошим боксёром.
Бризил кажется довольно крепким парнем. Я думаю, что он может мощно бить.
Думаю, Уайлдер попытается вывести его на размены, потому что у Бризила не такая хорошая защита. Бризил хорошо бьёт, он смелый боксёр, будет идти вперёд в атаку. Наверное, Уайлдер попытается использовать свою скорость, а в середине боя постарается отправить Доминика в нокаут», — приводит слова Уайта Sky Sports.
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