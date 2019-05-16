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Джонс: меня ждёт ещё три поединка в полутяжёлом весе

Джонс: меня ждёт ещё три поединка в полутяжёлом весе
Бокс/ММА / ММА 0

Чемпион UFC Джон Джонс поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Тьяго Сантосом.

«План на бой с Тьяго Сантосом? Я просто буду собой. Буду тем, кто я есть. Знаете, Тьяго — большой противник всяческих игр, он агрессивный парень и сильный боец. Я уверен, что он голоден до победы. Но я ему не по зубам. Я слишком высокая гора, чтобы на неё так просто взобраться. Я просто должен быть собой, и мне не нужно ничего менять.

Я думаю, что меня ждёт ещё как минимум три боя в полутяжёлом весе. Тьяго Сантос, возможно, Люк Рокхолд. И думаю, что Джонни Уокер тоже окажется в списке. Перед тем как уйти в тяжёлый вес, меня ждёт три по-настоящему тяжёлых поединка», — приводит слова Джона Джонса BT Sport.

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