Дос Аньос: нокаутирую Ли или закончу бой приёмом

Боец UFC Рафаэл дос Аньос поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Кевином Ли, который станет для Ли дебютом в полусреднем весе.
«Кевин Ли предлагал мне провести бой в категории до 74 кг на этом турнире. Он только что перешёл в полусредний вес и хотел получить более мягкую адаптацию. Но почему я должен соглашаться на сделку с противником? Бой и неделя перед ним — это время войны. Мы точно выступаем в полусреднем весе.
Кевин может сделать 165 фунтов, но я не буду драться с весом в 170 фунтов. У меня дома ребёнок. Не будет никаких сделок с врагом, я ушёл на охоту и вернусь с добычей. Ли будет опасен в начале, но у меня есть хорошие возможности. Я нокаутирую Ли или закончу бой приёмом», — приводит слова Рафаэла дос Аньоса MMAFighting.
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