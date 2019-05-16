Олейник проведёт следующий бой 20 июля

Российский боец UFC Алексей Олейник вернётся в октагон 20 июля 2019 года, сообщает ТАСС. Об этом сообщил сам спортсмен.



«Бой 20 июля», — рассказал российский боец Алексей Олейник.



На счету Олейника 57 побед, 12 поражений и 1 ничья (6-2 в UFC). У Оверима — 44 победы и 17 поражений. Изначально планировалось, что Олейник встретится с Уолтом Харрисом в Оттаве (Канада) в мае 2019 года, однако он заменил Александра Волкова на турнире UFC в Санкт-Петербурге в поединке с Алистаром Оверимом.



В конце первого раунда после серии точных попаданий от голландца Олейник упал на канвас, и Алистар обрушил на него град ударов. В результате рефери пришлось вмешаться и зафиксировать победу Оверима техническим нокаутом.