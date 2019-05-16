АИБА отклонит предложение Кремлёва закрыть долги организации на сумму $ 16 млн

Исполняющий обязанности президента АИБА Мохаммед Мустасан заявил, что ассоциация отклонит предложение Умара Кремлёва закрыть долги организации на сумму $ 16 млн.



«Финансовое положение АИБА достаточно стабильно. Ассоциация будет в порядке и без предложения Умара Кремлева. Мне кажется, он пытался помочь АИБА. Мы поблагодарили его за это предложение, но не собираемся его принимать», — приводит слова Мохаммеда Мустасана Inside the Games.



Ранее Кремлёв заявил о намерении закрыть все существующие долги Международной ассоциации бокса (АИБА) и выделить деньги на развитие организации. Об этом он заявил в открытом письме президенту МОК Томасу Баху, членам МОК и главе комиссии по расследованию Ненаду Лаловичу.



Напомним, в ноябре 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) заморозил планы по проведению турнира по боксу на Олимпиаде 2020 года в Токио. Это решение принял исполком МОК из-за расследования в отношении Международной ассоциации любительского бокса.



В 2018 году президентом AIBA был избран Гафур Рахимов, включённый Минфином США в санкционный список. В МОК посчитали, что это может негативно сказаться на олимпийском статусе бокса. В марте 2019-го Рахимов временно сложил с себя полномочия президента.

Кремлёв заявил о намерении закрыть все долги АИБА