АИБА отклонит предложение Кремлёва закрыть долги организации на сумму $ 16 млн

Исполняющий обязанности президента АИБА Мохаммед Мустасан заявил, что ассоциация отклонит предложение Умара Кремлёва закрыть долги организации на сумму $ 16 млн.
«Финансовое положение АИБА достаточно стабильно. Ассоциация будет в порядке и без предложения Умара Кремлева. Мне кажется, он пытался помочь АИБА. Мы поблагодарили его за это предложение, но не собираемся его принимать», — приводит слова Мохаммеда Мустасана Inside the Games.
Ранее Кремлёв заявил о намерении закрыть все существующие долги Международной ассоциации бокса (АИБА) и выделить деньги на развитие организации. Об этом он заявил в открытом письме президенту МОК Томасу Баху, членам МОК и главе комиссии по расследованию Ненаду Лаловичу.
Напомним, в ноябре 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) заморозил планы по проведению турнира по боксу на Олимпиаде 2020 года в Токио. Это решение принял исполком МОК из-за расследования в отношении Международной ассоциации любительского бокса.
В 2018 году президентом AIBA был избран Гафур Рахимов, включённый Минфином США в санкционный список. В МОК посчитали, что это может негативно сказаться на олимпийском статусе бокса. В марте 2019-го Рахимов временно сложил с себя полномочия президента.
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