Ф. Чудинов досрочно победил Бежарана

В Казани завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стало противостояние за региональный титул WBA Continental во втором среднем весе. На ринге встретились экс-чемпион мира Фёдор Чудинов и Рафаэль Бежаран.

Встреча продлилась всего два раунда. После завершения второй трёхминутки доминиканец отказался от продолжения встречи, сославшись на травму руки. Таким образом, рефери зафиксировал победу Чудинова техническим нокаутом.

Этот успех стал для россиянина шестым кряду и вторым в 2019 году. В марте 2019 года Чудинов досрочно победил Вужати Нуерланга.

Что касается Бежарана, то возрастной спортсмен потерпел четвёртое поражение в профессиональной карьере и второе — за последние три боя.