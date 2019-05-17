Кормье: я сломаю Миочича, в прошлый раз я тоже смеялся последним

Чемпион UFC Даниэль Кормье прокомментировал слова Стипе Миочича, с которым ему предстоит встретиться на ринге на турнире UFC 241 в августе 2019 года. Миочич перед матчем-реваншем прибег к треш-току, негативно отозвавшись о сопернике.

«Стипе может говорить, что хочет. Может называть меня идиотом, но затем я надеру ему задницу. Главное, что в прошлый раз я посмеялся последним. И так всё обычно и заканчивается.

Мы являемся бойцами, мы сделаны из другого теста. Мне нравится, что он себя так ведёт. Перед первым поединком Стипе ничего не говорил, будто он не хотел повышать градус перед боем. По крайней мере теперь он открывает свой рот. Давай, говори, покажи мне, что ты чувствуешь. Расскажи, как ты хочешь надрать мой зад. А в итоге я надеру твою задницу, вот и всё.

После этого боя с ним будет покончено. Ему будет сложно вернуться назад, я сломаю его», — цитирует Кормье MMA Weekly.