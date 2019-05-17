Тренер Порье назвал условие, при котором его подопечный победит Нурмагомедова

Дэн Ламберт, тренер бойца ММА Дастина Порье, поделился ожиданиями от титульного боя своего подопечного с чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Планируется, что этот поединок состоится в сентябре на турнире UFC в Абу-Даби.
«Хабиб стал настоящей звездой. Он одержал великолепную победу над Конором Макгрегором. Хабиб — настоящий зверь, он редко проигрывает раунды, редко когда упускает инициативу. Но если Дастин будет стоять на ринге с уставшим Хабибом, например в четвёртом раунде, как было с Элом Яквинтой, то Хабиб окажется в заднице», — приводит слова тренера Порье Middleeasy.
Напомним, Порье нанёс поражение Дональду Серроне, после чего стал претендентом на титул чемпиона UFC. Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года, когда победил Конора Макгрегора.
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