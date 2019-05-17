Уайлдер: в боксе много допинга, сам знаю врачей, которые практикуют это

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер посетовал на то, что в профессиональном боксе многие боксёры принимают запрещённые препараты. По мнению чемпиона мира, действия таких спортсменов гораздо опаснее, чем комментарии самого Уайлдера, который заявил о желании убить на ринге.
«Эти ребята, принимающие допинг, думают, что они умны. Они хотят обхитрить систему. Когда кого-то ловят с допингом, тут же появляется кто-то ещё. У нас нет технологий, чтобы своевременно ловить этих людей. Многие боксёры принимают препараты. Я знаю врачей, которые снабжают их допингом. Позор, что такое происходит в боксе.
Мои слова (о желании убить на ринге. — Прим. «Чемпионата»)? Одно дело — слова, а другое — действия. Когда мы говорим о парнях, пихающих всякую дрянь в организм, нужно помнить, что они используют противозаконные методы. Они применяют препараты, вызывающие рак у крыс. Они повышают выносливость и силу. Эти действия гораздо громче, чем слова», — приводит слова Уайлдера Boxing247.
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