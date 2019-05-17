Бутенко проведёт следующий бой в июне
Экс-чемпион M-1 Challenge, 32-летний украинский боец Александр Бутенко (47-14), представляющий челябинский клуб, следующий поединок проведёт в июне 2019 года. Ожидается, что Бутенко выступит на одном из турниров за пределами России. Имя соперника, а также точная дата боя станут известны позже.
В настоящее время Бутенко выступает в полусредней весовой категории. Ранее Александр укладывался в лимит категории до 70 кг, при этом подвергая свой организм изнурительным нагрузкам. Одним из наиболее ярких эпизодов в его весогонке был случай, когда за месяц Бутенко сбросил 23 кг.
Свой последний поединок Бутенко провёл в январе 2019 года, победив большинством судейских голосов бразильского бойца Жана Сикейру.
- 17 мая 2019
-
14:23
-
13:23
-
13:05
-
12:35
-
12:05
-
11:12
-
10:30
-
10:05
-
08:57
-
00:48
- 16 мая 2019
-
23:41
-
22:53
-
21:38
-
20:37
-
19:26
-
18:53
-
17:36
-
15:58
-
14:22
-
12:45
-
11:15
-
10:57
-
10:17
-
09:50
-
09:17
-
00:44
- 15 мая 2019
-
23:56
-
22:46
-
21:12
-
19:50
-
18:15
-
17:16
-
15:49
-
14:30
-
14:08
Партнерский контент