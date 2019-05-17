Бутенко проведёт следующий бой в июне

Экс-чемпион M-1 Challenge, 32-летний украинский боец Александр Бутенко (47-14), представляющий челябинский клуб, следующий поединок проведёт в июне 2019 года. Ожидается, что Бутенко выступит на одном из турниров за пределами России. Имя соперника, а также точная дата боя станут известны позже.

В настоящее время Бутенко выступает в полусредней весовой категории. Ранее Александр укладывался в лимит категории до 70 кг, при этом подвергая свой организм изнурительным нагрузкам. Одним из наиболее ярких эпизодов в его весогонке был случай, когда за месяц Бутенко сбросил 23 кг.

Свой последний поединок Бутенко провёл в январе 2019 года, победив большинством судейских голосов бразильского бойца Жана Сикейру.