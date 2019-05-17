Бризил: хочу вернуться на ринг через 90 дней, чтобы сразиться с Джошуа

Американский боксёр Доминик Бризил заявил, что хотел бы встретиться с британцем Энтони Джошуа в случае победы над чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. Бой Уайлдера и Бризила состоится 18 мая в Нью-Йорке (США). Джошуа дебютирует в США поединком с Энди Руисом-младшим, он будет проходить 1 мая в Нью-Йорке.

«Безусловно, я бы хотел вернуться на ринг через 90 дней, чтобы встретиться с Энтони Джошуа где-нибудь на американской земле.

Знаю, что Джошуа дебютирует в США 1 июня в Нбю-Йорке. Уверен, что этот матч будет очень крутым. Что касается меня, то я хотел бы провести реванш с Джошуа, объединительный бой за титулы. Он мог бы пройти в Лас-Вегасе. Уверен, что любители бокса ждут именно такое событие.

Мне повезло оказаться на одном ринге с Руисом. У него быстрые руки, мощные удары, легко с ним не будет. Но Джошуа — боец очень высокого калибра. Он мог бы выбрать себе слабого оппонента. Вместо этого Энтони хочет драться с сильнейшими, хочет, чтобы его дебют в США был ярким. Я тоже с нетерпением жду этого события», — приводит слова Бризила RingTV.