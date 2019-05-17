Болгарский боксёр, поцеловавший журналистку, опубликовал официальное заявление

Болгарский боксёр Кубрат Пулев, оказавшийся виновником скандала, опубликовал официальное заявление. После победы над румыном Богданом Дину болгарин во время интервью поцеловал в губы журналистку Джениффер Равало. Девушка обвинила спортсмена в сексуальном домогательстве, а Атлетическая комиссия Калифорнии отозвала у него лицензию. Пулев сможет вновь боксировать после того, как заплатит штраф в размере $ 2,5 тыс. и посетит специальные курсы.

«Во время слушаний господин Пулев повёл себя неподобающим образом, поцеловав журналистку. Кубрат приносит извинения за непрофессиональное поведение комиссии и самой мисс Дженни Равало.

Господин Пулев уважает права женщин. Он добровольно перед слушанием посетил курсы, направленные на разъяснение норм поведения. Кубрат будет следовать всем требованиям комиссии, чтобы быстрее вернуть лицензию», — говорится в сообщении.