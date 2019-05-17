Уайлдер: бой с Джошуа может принести мне $ 100 млн

Американский боксёр Деонтей Уайлдер считает, что бой с британцем Энтони Джошуа может принести ему огромные деньги.



«Совершенно определенно моя команда понимает, каковы масштабы такого события. Супертяжёлый дивизион сейчас очень интересен, деньги в спорте крутятся просто огромные. Одно дело наблюдать за бойцами и знать, на что они способны, но вся деловая сторона — это совершенно другое.



Вот почему я ценю мою команду, пытающуюся объяснить мне некоторые вещи, потому что иногда это бывает сложно. Аль Хаймон и Шелли Финкель крутятся в боксе на двоих уже более 60 лет. Так почему бы им не знать, что они делают? Они работали с большими чемпионами, практически со всеми. Им виднее. Они знают, как вывести бойца на следующий уровень, а потом и на вершину. Думаю, таким людям можно доверять.



И я, и Шелли чувствуем, что бой с Джошуа может принести нам $ 100 млн», – цитирует Уайлдера Metro.