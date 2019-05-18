Адбельазиз: Усман — худший противник для Ковингтона

Менеджер Али Абдельазиз поделился ожиданиями от возможного поединка Камару Усмана и Колби Ковингтона.
«Вы увидите, что именно Камару Усман сделает с Колби Ковингтоном. Победа над Тайроном Вудли была впечатляющей? Ковингтона Усман победит ещё более впечатляюще. Камару — худший противник для Колби, если смотреть на стиль боя. Пусть Колби и дальше пробует продвигать этот бой своим трёпом. В поединке он проглотит язык и выроет себе могилу», — приводит слова Абдельазиза MMAJunkie.
Ранее Колби Ковингтон заявил, что поединок с Камару Усманом должен состояться уже в августе 2019 года. Также Колби обвинил соперника в попытках избежать боя.
Напомним, Усман завоевал чемпионский титул после того, как победил Тайрона Вудли. Вудли после поединка заявил, что соперник не сделал в клетке ничего особенного.
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