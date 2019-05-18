Волкановски продолжает лечение от инфекции, поразившей левую ногу

Боец UFC Алекс Волкановски прокомментировал лечение от инфекции, поразившей левую ногу. Волкановски был госпитализирован после боя с Жозе Алду. По словам Волкановски, у врачей хороший прогноз.



«Сегодня утром мы получили хорошие новости, что инфекция начала ослабевать. Это хорошо, поскольку прогнозы были не очень хорошими. Под воздействие попали лодыжка и ступня, они сильно опухли, было большое воспаление.



Но больше всего беспокоили сухожилия. Сегодня утром узнали, что инфекции в сухожилиях нет, что является очень хорошей новостью. Думаю, теперь всё пойдёт гладко. У меня жар, но это нормально. Худшее позади, и это очень хорошо», — приводит слова Александера Волкановски MMAFighting.