Джонс: 95 процентов моих соперников лезут в мою личную жизнь и оскорбляют меня
Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс ответил на слова Тьягу Сантоса о том, что тот боится отмены поединка с Джонсом на турнире UFC 239 из-за того, что Джонс может снова оказаться отстранён от боёв или столкнётся с проблемами с законом.
«До сегодняшнего дня у меня было только уважение к сопернику, но последние заголовки… 95 процентов моих соперников лезут в мою личную жизнь и оскорбляют меня. После этого все они проигрывают. Кто готов к 6 июля?
Я не думаю, что Сантос нервничает. Он думает, что сможет так победить меня психологически. Это его страховка на случай проигрыша. По крайней мере все будут думать, что он хороший парень», — написал в своём «твиттере» Джон Джонс.
Бой джонса и Сантоса пройдёт 6 июля 2019 года на турнире UFC 239.
Сантос: боюсь, Джонс снова вляпается во что-то перед боем и его отменят
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