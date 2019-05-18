Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Олейник дал понять, что его соперником будет У. Харрис

Олейник дал понять, что его соперником будет У. Харрис
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец UFC Алексей Олейник проведёт следующий поединок 20 июля, эту новость спортсмен анонсировал ещё 16 мая 2019 года. Через некоторое время он дал понять, с кем состоится его встреча. Олейник померится силами с Уолтом Харрисом.

«Вперёд, 20 июля», — написал Алексей на своей странице в «Инстаграме», сопроводив пост фотографиями себя и Уолта Харриса.

35-летний Харрис на данный момент занимает 15-е место в рейтинге UFC. Предыдущий бой он провёл 4 мая 2019 года, нокаутировав новобранца промоушена Сергея Спивака. Что касается Олейника, то он предыдущий раз выступил в апреле, проиграв нокаутом Алистару Овериму на турнире в Санкт-Петербурге.

Бой Олейник — Харрис должен был состояться 4 мая, но Алексей согласился заменить на турнире в Санкт-Петербурге Александра Волкова, в связи с чем вынужденно тогда отказался от встречи с Уолтом.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент