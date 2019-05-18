Олейник дал понять, что его соперником будет У. Харрис

Российский боец UFC Алексей Олейник проведёт следующий поединок 20 июля, эту новость спортсмен анонсировал ещё 16 мая 2019 года. Через некоторое время он дал понять, с кем состоится его встреча. Олейник померится силами с Уолтом Харрисом.
«Вперёд, 20 июля», — написал Алексей на своей странице в «Инстаграме», сопроводив пост фотографиями себя и Уолта Харриса.
35-летний Харрис на данный момент занимает 15-е место в рейтинге UFC. Предыдущий бой он провёл 4 мая 2019 года, нокаутировав новобранца промоушена Сергея Спивака. Что касается Олейника, то он предыдущий раз выступил в апреле, проиграв нокаутом Алистару Овериму на турнире в Санкт-Петербурге.
Бой Олейник — Харрис должен был состояться 4 мая, но Алексей согласился заменить на турнире в Санкт-Петербурге Александра Волкова, в связи с чем вынужденно тогда отказался от встречи с Уолтом.
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