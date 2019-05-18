Хан дал прогноз на бой Пакьяо с Турманом

12 мая стало известно, что чемпион мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо проведёт следующий поединок с полноценным чемпионом мира по этой же версии Китом Турманом. Ожиданиями от этого противостояния поделился экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан. Британец убеждён, что Пакьяо сумеет справиться с очередным соперником.
«Думаю, это хороший бой. Но не думаю, что у Турмана осталось много сил для боёв. Я просто вспоминаю предыдущие бои Турмана и Пакьяо. Сравните, что делал Турман с Хосесито Лопесом и что делал Пакьяо с Бронером. Думаю, что Турман уже не тот. Не знаю, какой образ жизни он ведёт вне ринга. А может, на него так повлиял долгий простой в карьере. Как бы то ни было, бой с Пакьяо — слишком серьёзный вызов для него», — приводит слова Хана World Boxing News.
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