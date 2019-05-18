Расселл: Ломаченко не на одном уровне со мной

Чемпион мира по версии WBC в полулёгком весе (до 57,1 кг) Гэри Расселл поделился мыслями о возможном повторном поединке с чемпионом мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василием Ломаченко. Ради реванша с украинцем американец готов подняться на две весовые категории.
«Большинство моих поединков — просто бизнес. Но встреча с Ломаченко — личное. Я определённо готов подняться на две весовые категории ради боя с ним. Сомневаюсь, что он со мной на одном уровне. Он не делает в ринге того же, что делаю я. У него нет той скорости рук и такого боксёрского IQ. Он много двигается, хорошо работает ногами и всё в таком духе. Никто о нём не знал, пока он не встретился со мной.
Ему нужно отдать должное за карьеру в любителях, но в профессионалах он проигрывал Салидо. Так что он не на одном уровне со мной», — приводит слова американца BoxingScene.
Впервые Ломаченко и Расселл встретились в июне 2014 года. Тогда украинец победил и первый раз в карьере завоевал титул чемпиона мира.
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