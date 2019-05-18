Иноуэ нокаутировал Родригеса и вышел в финал WBSS

Сегодня, 18 мая, в Глазго (Шотландия, Великобритания), на арене The SSE Hydro проходит вечер профессионального бокса, главными событиями которого станут полуфинальные встречи Всемирной боксёрской серии (WBSS).
В первой из них, которая прошла в легчайшем весе, в объединительном бою встретились Наоя Иноуэ и Эммануэль Родригес. Пуэрториканец попытался захватить инициативу и в первом раунде работал первым номером. Но уже во второй трёхминутке Иноуэ начал наращивать темп и поймал соперника жёстким боковым ударом, отправив Родригеса на канвас. Эммануэль сумел подняться, однако Наоя уже не отпустил противника и заставил рефери остановить встречу во втором раунде. Технический нокаут в исполнении японца. Таким образом, японец теперь владеет титулами по версиям WBA (временный пояс) и IBF.
В финале турнира WBSS Наоя Иноуэ встретится с чемпионом мира по версиям WBA Super и WBC Нонито Донэром.
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