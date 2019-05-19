Дос Аньос досрочно победил Ли на турнире UFC Fight Night 152

В Рочестере (штат Нью-Йорк, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 152. Главным его событием стала встреча в полусреднем весе. В октагоне встретились экс-чемпион промоушена в лёгком весе Рафаэл дос Аньос и Кевин Ли.

На старте поединка американец прочно завладел инициативой и записал себе в актив первые два раунда. В третьей пятиминутке дос Аньос сумел прибавить и кроме ряда попаданий из стойки провёл тейкдаун. В четвёртом раунде Рафаэлу удалось провести ещё один тейкдаун и завершить его удушающим приёмом. Ли вынужден был сдаться. Таким образом, дос Аньос закрыл серию из двух поражений кряду.

UFC Fight Night 152. Рочестер

Основной кард

Рафаэл дос Аньос — Кевин Ли — победа дос Аньоса удушающим приёмом в четвёртом раунде

Айан Хейниш — Антонио Карлос Джуниор — победа Хейниша единогласным решением судей

Фелисия Спенсер — Меган Андерсон — победа Спенсер удушающим приёмом в первом раунде

Висенте Луке — Деррик Кранц — победа Луке техническим нокаутом в первом раунде

Чарльз Оливейра — Ник Лентц — победа Оливейры техническим нокаутом во втором раунде

Дэйви Рамос — Остин Хаббард — победа Рамоса единогласным решением судей.



