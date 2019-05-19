Сондерс победил Исуфи и стал чемпионом мира во втором среднем весе

В ночь с 18 на 19 мая мск в британском Стивенейдже завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала встреча за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе. Пояс оспаривали экс-чемпион по этой же версии в среднем весе Билли Джо Сондерс и Шефат Исуфи, представляющий Германию.

Сондерс завладел преимуществом с первых раундов и тотально доминировал на протяжении всего боя. Односторонний характер поединка отразился и на судейских записках — 120:108, 117:111, 118:110 в пользу Сондерса.

Таким образом, британец завоевал титул во второй весовой категории. Ранее он был лишён пояса в среднем весе за применение запрещённых препаратов. Пояс по версии WBO во втором среднем весе стал вакантным после того, как его экс-обладатель Хильберто Рамирес перешёл в полутяжёлый вес.