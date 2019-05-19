Бризил: остановка боя была преждевременной

Бывший претендент на титул чемпиона мира Доминик Бризил прокомментировал поражение от Деонтея Уайлдера в титульном бою. По словам спортсмена, рефери слишком рано принял решение остановить поединок.

«Остановка боя была преждевременной. Слышал, как рефери отсчитывает: „7, 8“. Но он делает свою работу и пытается уберечь нас для следующих поединков. Это супертяжёлый вес, так что тут есть место жёстким ударам мощных парней. Всё сложилось так, что Деонтей попал хорошим правым прямым раньше, чем это сделал я. Думал, возьму своё в поздних раундах. Как бы то ни было, я вернусь и ещё буду драться за титул», — приводит слова Бризила BoxingScene.

Напомним, Уайлдер нокаутировал Бризила уже в первом раунде.