Уайлдер: сказал Бризилу, что люблю его

Ранним утром 19 мая мск чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер защитил титул, нокаутировав Доминика Бризила. Этому бою предшествовала словесная перепалка боксёров, в ходе которой Уайлдер даже пообещал «убить» соперника, что привлекло внимание руководства WBC и заставило орган приступить к пристальному изучению заявлений Уайлдера.
Но после боя Деонтей уже сменил риторику, признавшись Бризилу в любви.
«Весь гнев вышел из меня сегодня вечером. Знаю, что между нами было много вражды и много слов, но всё это вышло наружу сегодня. Это и делает бокс великим. Только что сказал Бризилу, что люблю его. Конечно, мне хочется, чтобы он вернулся к семье. Знаю, иногда мы говорим лишнее. Но мне бы хотелось, чтобы после драки люди могли обняться и поцеловать друг друга, хотел бы видеть мир таким. Мы пожали руки, ведь мы живём, чтобы увидеть завтрашний день. В этом вся суть», — приводит слова американца BoxingScene.
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