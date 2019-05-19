Махачев: Ли серьёзный соперник лишь на полтора раунда

Боец смешанных единоборств Ислам Махачев прокомментировал выступление Кевина Ли в поединке с Рафаэлом дос Аньосом на турнире UFC Fight Night 152.

«Кевин Ли серьёзный соперник лишь на полтора раунда», — написал россиянин на своей официальной странице в «Твиттере», сопроводив запись улыбающимся эмодзи.

Отметим, что Махачев неоднократно заявлял о желании провести поединок с американцем. Позже между бойцами в социальной сети произошла словесная перепалка. На данный момент россиянин выступает в лёгком весе и занимает пятнадцатое место в рейтинге. Что касается Ли, то бой с дос Аньосом стал для него первым в полусреднем дивизионе.

Напомним, что Ли проиграл дос Аньосу удушающим приёмом в четвёртом раунде.