Хирн: победа Уайлдера была впечатляющей, его бой с Джоуша должен состояться

Промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн впечатлён победой чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера в противостоянии с Домиником Бризилом и отметил, что в следующий раз американец должен встретиться с его клиентом.
«Впечатляющая победа. Теперь Джошуа нужно позаботиться о поединке с Руисом. Бой Джошуа и Уайлдера — крупнейшее событие в мире спорта, и он должен состояться. Их битва изменит спорт в глобальном масштабе.
Это будет бой за наследие, и Джошуа очень хочет его получить. В ринге встретятся два больших, опасных, бесстрашных чемпиона мира, которые могут выключить сопернику свет всего за одно мгновение. Но сначала Энтони нужно победить Руиса и отправить послание американским болельщикам", — приводит слова Хирна BoxingScene.
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