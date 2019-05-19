Иноуэ: уверен, что смогу победить Донэра

Чемпион мира по версиям IBF и WBA Interim в легчайшем весе Наоя Иноуэ выразил уверенность в победе на турнире Всемирной боксёрской суперсерии. В финале соревнований японец сразится с экс-чемпионом в нескольких весовых категориях, а ныне обладателем титулов в легчайшем весе по версиям WBA Super и WBC Нонито Донэром.

«Донэр — потрясающий боец. Он хорошо боксирует и умеет хорошо бить. Уверен, что смогу его победить. Хотя я ещё не определился со стратегией на эту встречу», — приводит слова Иноуэ BoxingScene,

18 мая Наоя Иноуэ обеспечил себе выход в финал турнира Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), японец сумел нокаутировать Эммануэля Родригеса. Отметим, что дата финала WBSS в легчайшем весе ещё не определена.