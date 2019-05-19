Липинец следующий поединок может провести в андеркарде боя Пакьяо — Турман

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Сергей Липинец, вероятнее всего, проведёт следующий поединок 20 июля, сообщает ESPN. Россиянин выступит в андеркарде боя Мэнни Пакьяо — Кит Турман. Соперником Липинца станет экс-претендент на титул чемпиона мира Джон Молина. Встреча пройдёт в полусреднем весе и будет транслироваться по системе PPV.

Проведение этого вечера бокса запланировано на знаменитой арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Липинец в предыдущем поединке сумел победить экс-чемпиона мира Ламонта Питерсона. Что касается Молины, в минувшей встрече он уступил Омару Фигероа. В послужном списке Молины значатся победы над Русланом Проводниковым и Иваном Редкачем. В прошлом он боксировал с такими соперниками, как Теренс Кроуфорд, Эдриен Бронер и Лукас Маттисе.