Липинец следующий поединок может провести в андеркарде боя Пакьяо — Турман

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Сергей Липинец, вероятнее всего, проведёт следующий поединок 20 июля, сообщает ESPN. Россиянин выступит в андеркарде боя Мэнни Пакьяо — Кит Турман. Соперником Липинца станет экс-претендент на титул чемпиона мира Джон Молина. Встреча пройдёт в полусреднем весе и будет транслироваться по системе PPV.
Проведение этого вечера бокса запланировано на знаменитой арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Липинец в предыдущем поединке сумел победить экс-чемпиона мира Ламонта Питерсона. Что касается Молины, в минувшей встрече он уступил Омару Фигероа. В послужном списке Молины значатся победы над Русланом Проводниковым и Иваном Редкачем. В прошлом он боксировал с такими соперниками, как Теренс Кроуфорд, Эдриен Бронер и Лукас Маттисе.
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