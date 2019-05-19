Дос Аньос: я использовал свой опыт

Бывший чемпион UFC Рафаэл дос Аньос прокомментировал свою победу над Кевином Ли. По его словам, ему помог его опыт и советы тренера, данные ему после третьего раунда.



«Я знал, что Кевин Ли будет силён в первом раунде, но он смог дойти до третьего, где я просто использовал свой опыт. Тренер попросил меня сделать небольшую корректировку в четвёртом раунде, что в итоге и решило исход боя. Меня попросили держаться своего джеба и не вкладываться сильно в удары.



Это и позволило мне проводить тейкдауны. Мне была нужна победа. Я знаю, что у меня есть всё для того, чтобы снова стать чемпионом UFC. Я хочу быть готовым к возможности, и я буду готов к тому, чтобы ей воспользоваться», — приводит слова Рафаэла дос Аньоса MMAFighting.