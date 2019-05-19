Дос Аньос: я использовал свой опыт
Бывший чемпион UFC Рафаэл дос Аньос прокомментировал свою победу над Кевином Ли. По его словам, ему помог его опыт и советы тренера, данные ему после третьего раунда.
«Я знал, что Кевин Ли будет силён в первом раунде, но он смог дойти до третьего, где я просто использовал свой опыт. Тренер попросил меня сделать небольшую корректировку в четвёртом раунде, что в итоге и решило исход боя. Меня попросили держаться своего джеба и не вкладываться сильно в удары.
Это и позволило мне проводить тейкдауны. Мне была нужна победа. Я знаю, что у меня есть всё для того, чтобы снова стать чемпионом UFC. Я хочу быть готовым к возможности, и я буду готов к тому, чтобы ей воспользоваться», — приводит слова Рафаэла дос Аньоса MMAFighting.
- 19 мая 2019
-
20:48
-
19:57
-
18:46
-
17:56
-
16:28
-
14:48
-
13:58
-
13:22
-
12:45
-
11:59
-
11:16
-
10:40
-
10:14
-
09:31
-
09:18
-
07:04
-
06:50
-
00:20
- 18 мая 2019
-
23:59
-
22:26
-
21:33
-
20:23
-
19:29
-
18:16
-
15:25
-
14:47
-
13:38
-
12:57
-
11:58
-
10:41
-
09:15
- 17 мая 2019
-
23:28
-
22:08
-
20:03
-
16:30
Партнерский контент