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Шевченко: хотела бы пожелать Намаюнас оставаться сильной

Шевченко: хотела бы пожелать Намаюнас оставаться сильной
Бокс/ММА / ММА 0

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала поражение Роуз Намаюнас от Джессики Андраде в титульном поединке. По её словам, Намаюнас важно оставаться сильной.

«Я смотрела поединок Роуз Намаюнас и Джессики Андраде. Это был просто сумасшедший подеинок. Джессика была очень сосредоточена на победе. Да, это был неожиданный нокаут, но я хотела бы поздравить Джессику Андраде.

Я хотела бы пожелать Роуз оставаться сильной, чтобы вернуться, но прежде всего хочу пожелать ей оставаться здоровой. Это главное, это важнее всего для боевых искусств. Если вы здоровы физически и психически, то вы можете зайти так далеко, как только захотите», — приводит слова Валентины Шевченко MMANews.

Источник: MMA News

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