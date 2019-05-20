Фьюри: Уайлдер — второй в списке самых плохих парней в мире после меня

Британский боксёр Тайсон Фьюри прокомментировал результат титульного поединка между чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером и Домиником Бризилом. Бой, проходивший утром 19 мая мск, завершился ещё в первом раунде. После мощного удара с правой Бризил оказался в нокауте. Затем он сумел подняться, но судья остановил бой.

«Хочу поздравить Деонтея Уайлдера с нокаутом в поединке с Домиником Бризилом. Я сделал правильный прогноз на этот бой. Каждого, кто решит помериться силами с Уайлдером, ждёт такая же судьба, как и Бризила, а также ещё 40 других жертв Деонтея!

Энтони Джошуа, с тобой будет то же самое. И с Диллианом Уайтом. Уайлдер — самый устрашающий и разрушительный ударник в тяжёлом весе. Но он проиграл мне! Каждый, кто будет стоять на пути Уайлдера, отправится в нокаут. Он — второй в списке самых плохих парней в мире после Тайсона Фьюри. Никто не сможет меня победить», — сказал Фьюри в своём «инстаграме».