Уайлдер: теперь мы с Джошуа просто обязаны провести поединок
Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер признался, что хочет провести бой с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO IBF и IBO Энтони Джошуа. 19 мая Уайлдер уже в первом раунде нокаутировал американца Доминика Бризила.
«Я не хочу, чтобы наш бой превратится в повторение ситуации Льюис — Боу. Сейчас наш дивизион «в огне». В этой ситуации мы с Джошуа просто обязаны провести поединок, это наше обязательство перед фанатами.
Думаю, в ходе следующих переговоров мы обо всём договоримся. Обещаю, что мы проведём этот бой», — цитирует Уайлдера Sky Sports.
Напомним, Леннокс Льюис и Риддик Боу встретились друг с другом в финале Олимпийских игр 1988 года, но затем уже во время профессиональной карьеры старательно избегали друг друга.
Джошуа: мне нужен пояс Уайлдера!
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