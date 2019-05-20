Уайлдер: теперь мы с Джошуа просто обязаны провести поединок

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер признался, что хочет провести бой с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO IBF и IBO Энтони Джошуа. 19 мая Уайлдер уже в первом раунде нокаутировал американца Доминика Бризила.

«Я не хочу, чтобы наш бой превратится в повторение ситуации Льюис — Боу. Сейчас наш дивизион «в огне». В этой ситуации мы с Джошуа просто обязаны провести поединок, это наше обязательство перед фанатами.

Думаю, в ходе следующих переговоров мы обо всём договоримся. Обещаю, что мы проведём этот бой», — цитирует Уайлдера Sky Sports.

Напомним, Леннокс Льюис и Риддик Боу встретились друг с другом в финале Олимпийских игр 1988 года, но затем уже во время профессиональной карьеры старательно избегали друг друга.