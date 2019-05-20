Уайт: Фьюри всё время противоречит себе, это бред!

Американский боксёр Диллиан Уайт раскритиковал британца Тайсона Фьюри. Уайт и Фьюри могут встретиться на ринге, как того требует руководство WBC. Победитель этого поединка станет претендентом на чемпионский титул и проведёт бой с чемпионом мира по версии организации Деонтеем Уайлдером.

«Фьюри говорит одно сегодня, а на следующий день — совсем другое. Он сперва говорил, что не будет драться со мной, а затем просит WBC дать ему шанс на титул. Также он говорил, что уложит меня в шести раундах.

Его слова всё время противоречат друг другу. Он неоднократно говорил, что считает себя чемпионом, несмотря на любые решения WBC. А затем Тайсон просит дать ему возможность подраться за пояс. Это ведь бред», — цитирует Уайта BoxingScene.