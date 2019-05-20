Гаджиев: А. Емельяненко согласился на бой с Харитоновым, теперь слово за Сергеем

Президент промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что российский боец ММА Александр Емельяненко согласился на бой с соотечественником Сергеем Харитоновым.

«Емельяненко согласился на бой с Харитоновым. Если Сергей этого действительно хочет, то бой будет. Теперь слово за ним», — цитирует Гаджиева Sports.ru.

Ранее сам Емельяненко в своём «инстаграме» сообщил о встрече с Гаджиевым. Президент организации утверждал, что бойцы за этот поединок могут получить по 10 млн рублей.

Напомним, последние два боя Емельяненко сорвались. Он должен был выступить на турнире RCC 6, но из-за задержания бойца в Кисловодске поединок был отменён. Затем Емельяненко должен был подраться на турнире в Самаре, но получил травмы, упав с велосипеда.