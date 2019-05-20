Харитонов: если Гаджиев хочет сделать бой с Емельяненко, то почему не звонит?

Российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал слова президента промоушена Fight Nights Global Камила Гаджиева. Ранее Гаджиев заявил, что Александр Емельяненко готов встретиться с Харитоновым в октагоне в сентябре. Также президент промоушена отметил, что теперь они ждут ответа Харитонова.

«Всё просто. Если Камил реально хочет сделать этот бой, то непонятно, почему он мне не звонит или не пишет. Пускай позвонит: «Сергей, привет. Готов ли ты к бою? Мы готовы заключить с тобой контракт на такую-то сумму с такими-то условиями».

А то говорят, что слово за Сергеем. Увидит Сергей, не увидит… Я в интернете должен это разглядеть? Странная ситуация», — цитирует Харитонова Sports.ru.

Ранее сам Емельяненко в своём «инстаграме» сообщил о встрече с Гаджиевым. Президент организации утверждал, что бойцы за этот поединок могут получить по 10 млн рублей.